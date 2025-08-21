Des dizaines de supporters grecs arrêtés près de la Grand-Place après une bagarre avec des Anderlechtois

Une violente bagarre a éclaté jeudi après-midi entre plusieurs dizaines de supporters de football, près de la rue des Harengs à Bruxelles, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles (PolBru) à Belga, confirmant une information de Sudinfo. L’incident s’est déroulé non loin de la Grand-Place, quelques heures avant le match de Conference League opposant Anderlecht à l’AEK Athènes.

De son côté, la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles), sur le territoire de laquelle se déroulera le match, a fait savoir que plusieurs dizaines de supporters ont été arrêtés administrativement. Selon Sudinfo, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues. Aucun blessé n’a été signalé. PolBru a indiqué avoir procédé à l’arrestation d’un groupe de supporters grecs dans le secteur. “Lors du contrôle, des objets suspects ont été découverts, susceptibles de compromettre le déroulement sécurisé du match”, a précisé la commissaire de police Linda Camarero-Verde, porte-parole de la zone. Elle souligne que “la sécurité de tous les supporters et des riverains reste une priorité absolue”.

“Nous avons effectué 60 arrestations administratives et une arrestation judiciaire” a détaillé Jurgen De Landsheer, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi, à RTL Info.

Οπαδοί της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες δέχθηκαν αναίτια επίθεση της βελγικής αστυνομίας ενώ τραγουδούσαν pic.twitter.com/beKVnNoYrD — SPORT24 (@sport24) August 21, 2025

Anderlecht affronte l’AEK Athènes en Conference League à 20h00 au Lotto Park. Les Grecs devraient arriver dans un meilleur état de fraîcheur que les Bruxellois étant donné que leur championnat national n’a pas encore repris. Au tour précédent, l’AEK a éliminé le club chypriote de l’Aris Limassol alors qu’Anderlecht a disposé du Sheriff Tiraspol. “Nous devrons être bons dans tous les domaines”, a estimé Besnik Hasi avant la rencontre. “Si nous travaillons dur, les résultats suivront. Nous pouvons toujours faire un peu mieux à domicile”. Le match retour est prévu jeudi prochain à Athènes. En cas de défaite dans les deux rencontres face aux Grecs, Anderlecht ne serait pas européen cette saison.