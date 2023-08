Des supporters de l’Union passés à tabac par des Anderlechtois après le match contre le FC Lugano

Le stade Marien n’étant pas conforme pour accueillir les matchs européens, c’est au Lotto Park que les Saint-Gillois ont affronté le club de Lugano. Pour transporter les supporters de l’Union, des navettes De Lijn étaient déployées entre le stade Marien et le parc Astrid. De nombreux policiers étaient également présents, pour éviter tout débordement entre les “ennemis bruxellois”, à savoir les Unionistes et les Anderlechtois.

Une tension palpable dans les rues, comme le décrivent certains Unionistes sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Si les Unionistes voulaient fêter la victoire de leur club favori, certains supporters ont finalement passé une nuit d’horreur. Malgré la présence policière, qui a d’ailleurs escorté une bonne partie des supporters de l’Union vers les navettes De Lijn, des “supporters” d’Anderlecht s’en sont pris à certains Unionistes.

