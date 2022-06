Des sports urbains à découvrir dans les parcs bruxellois jusqu’en septembre

Bruxelles Environnement propose de découvrir de nouvelles disciplines sportives durant tout l’été dans différents parcs bruxellois.

Focus sur le “parkour” au parc de la Senne, une discipline sportive longtemps perçue comme marginal, mais qui prend de l’ampleur depuis plusieurs années. Faire des acrobaties pour franchir des obstacles, c’est ce que sont venus tester ces jeunes dans le parc de la Senne. Un sport qui demande rapidité et efficacité. “C’est un sport qui se fait dans l’espace urbain dans lequel il faut franchir des obstacles. On fait des initiations en salle et ici on le fait à l’extérieur de manière sécurisée grâce au moniteur qui explique ce qu’il faut faire” explique Stéphanie Baudrez, responsable de l’ASBL “Xtreme Team Parkour”.

Parkour, mais aussi Roller, Slackline, Street Basket, Skate et autres sports urbains, Bruxelles environnement invite à découvrir ces disciplines sportives dans certains parcs Bruxellois. Au parc de la porte de Ninove, c’est le vélo qui est à l’honneur. “Il y a des jeunes qui viennent et qui sont partagés, je leur donne la confiance et comme notre ASBL a pour but de promouvoir le vélo à Bruxelles, c’est intéressant de les habiter déjà au vélo à leur jeune âge” partage Tarfi Labi, animteur de l’ASBL “Ride your future”.

Des initiations gratuites pour tous les âges jusqu’en septembre dont le programme du mois de juin est à découvrir ici.

■ Reportage de A. Corbin, T. Rommens et M.Carpiaux.