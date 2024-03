Des règles plus strictes pour les PFAS et le perchlorate

Le gouvernement fédéral renforce les normes relatives aux PFAS et au perchlorate pour l’eau utilisée dans la production d’aliments et de boissons, ont annoncé mercredi les ministres de la Santé et de l’Agriculture, Frank Vandenbroucke et David Clarinval. Ces deux substances chimiques sont difficilement biodégradables et peuvent entraîner des risques accrus pour la santé en cas d’exposition prolongée. Un nouvel arrêté royal devrait assurer une meilleure protection.

Les PFAS ont fait parler d’eux tant au nord qu’au sud du pays. Ce terme désigne des substances que l’on trouve dans de nombreux produits et qui sont largement répandues dans la nature en raison de leur utilisation fréquente. Le perchlorate est une substance que l’on trouve principalement dans la production de feux d’artifice, d’engrais et de munitions. Il se dissout facilement dans l’eau et, comme les PFAS, se dégrade difficilement. Les voies d’exposition aux PFAS et au perchlorate sont multiples, comprenant l’ingestion via la nourriture ou l’eau, via l’inhalation ou par contact cutané.

L’arrêté royal renforce les règles, parallèlement aux normes régionales qui s’appliquent à l’eau du robinet. Au plus tard cinq ans après sa publication, la valeur cible de 4 nanogrammes par litre s’appliquera aux quatre PFAS les plus courants. Pour le perchlorate, une valeur limite de 13 microgrammes par litre s’appliquera. Une période de transition sera prévue afin que les mesures nécessaires puissent être prises. En cas d’infraction, l’Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) pourra imposer des sanctions.

“La contamination de l’environnement avec des composés persistants comme les PFAS et le perchlorate est répandue. Après un règlement européen concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et la transposition de la Directive concernant l’eau, des mesures encore plus strictes pour les quatre PFAS les plus fréquents et pour le perchlorate sont proposées pour mieux garantir la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique”, a souligné M. Clarinval.

Belga