Des orages attendus dans l’après-midi

L’IRM émet une alerte jaune aux orages pour l’ensemble du pays jusqu’à vendredi matin

La journée de jeudi débutera sous de larges éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité augmentera ensuite au fil des heures depuis la frontière française et des averses parfois intenses suivront en de nombreux endroits l’après-midi.

Celles-ci pourront s’accompagner d’orages avec de fortes précipitations et des rafales de vent. Plus localement, de la grêle pourra être observée. Les cumuls en précipitations varieront spatialement, mais pourront atteindre ou dépasser 25 l/m2 sur une période de 24 heures, avertit l’IRM, qui a émis une alerte jaune aux orages pour l’ensemble de la Belgique jusqu’à vendredi matin. Les maxima atteindront encore de 23 à 29°C en journée et de 15 à 19°C durant la nuit.

Vendredi, le ciel sera changeant ou parfois très nuageux avec des averses en beaucoup d’endroits. Celles-ci seront localement encore intenses et orageuses, en particulier au sud du sillon Sambre et Meuse. L’après-midi, une ligne d’averses assez active pourrait également se développer sur le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 20 ou 21°C en bord de mer, de 22 ou 23°C sur les hauteurs de l’Ardenne, et entre 24 et 26°C ailleurs.

