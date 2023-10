Des moyens en plus pour la sécurité et pour prendre en charge SDF et toxicomanes dans les stations de métro

La STIB a annoncé ce lundi s’être vue octroyer des moyens complémentaires par le gouvernement bruxellois pour accroître la sécurité dans les stations de métro et orienter les sans-abris et toxicomanes en errance vers un programme d’accueil et de soins adapté. Cela sera fait en collaboration avec une série d’organismes sociaux spécialisés dans ce type d’assistance.

La Région bruxelloise connait une augmentation importante des personnes en errance et sous assuétudes depuis quelques années. Cette problématique sociétale, visible sur le réseau de la STIB et particulièrement dans les stations de métro “nuit gravement à la bonne réalisation des missions de la STIB et à l’attractivité des transports publics”, a souligné l’entreprise par voie de communiqué. Celle-ci dit constater une augmentation du sentiment d’insécurité auprès des voyageurs et de son personnel.

Par ailleurs, la circulation des rames dans les tunnels et la présence de 900 volts constituent un réel risque pour le public en errance et sous assuétudes. Il existe aussi un risque pour les nombreuses infrastructures critiques dans les stations de métro. “Enfin, le réseau du métro n’est pas un lieu qui permette la prise en charge correcte et humaine par les services sociaux des personnes en errance et sous assuétudes pour les orienter vers de l’accompagnement adéquat”.

La STIB collabore depuis des années avec des associations spécialisées dans la prise en charge de ces publics ainsi qu’avec la police. Face à l’ampleur sans précédent du phénomène, la STIB a proposé au gouvernement bruxellois, en complément des actions déjà mises en place, une nouvelle approche sociale, et sécuritaire inspirée du retour d’expérience de la RATP (transports publics parisiens).

Le projet prévoit la mise en place d’une nouvelle équipe interne à la STIB chargée d’évaluer et orienter les personnes toxicomanes et en errance vers les structures d’accueil, de soin et d’hébergement adaptés à leurs spécificités. Ce personnel présent 24h/24 et 7j/7 sur le réseau effectuera des maraudes et assurera le transport des bénéficiaires vers les lieux d’accueil appropriés en appui du travail associatif.

En parallèle, la STIB va augmenter de 30% ses effectifs de Patrouilleurs Sécurité Station (PSS) mis en place en 2017 avec pour mission d’assurer la sécurisation des stations. Leurs missions seront étendues au début et à la fin de nuit. En février 2023, une première approche sociale-santé a été apportée à la problématique de présence accrue des toxicomanes et de sans-abris dans les stations de métro au travers du financement et de la mise en place du projet SubLINK., réunissant la STIB, le Projet Lama, le Samusocial, DIOGENES et Transit. Cette plate-forme est accompagnée par Bruss’Help. Le dispositif qui sera mis en place par la STIB a pour objectif de renforcer et compléter le travail effectué par le secteur associatif dans le cadre de SubLINK.

