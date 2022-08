Des magistrats en immersion à la prison de Haren pour expérimenter les conditions de détention

La prison de Haren doit ouvrir à l’automne. Elle remplacera les prisons de Saint-Gilles et Forest.

Cinquante-cinq magistrats passeront deux jours et une nuit dans la prison de Haren, pour vivre et comprendre les conditions de détentions des 1190 détenus qui seront d’ici quelques semaines incarcérés dans ce “village pénitentiaire”, rapportent ce matin La Dernière Heure et La Libre Belgique.

■Lire aussi||Prison de Haren : la seconde visite du chantier suscite des inquiétudes (8 juillet 2022)

■Future prison de Haren : le directeur répond aux critiques (12 juillet )

Test grandeur nature

Cette immersion doit constituer un test grandeur nature de la vie en prison, et permettre d’expérimenter le fonctionnement de la prison et les conditions de détention dans un “village pénitentiaire”: “Pendant cette immersion, les magistrats sont appelés à prendre le rôle des détenus dans le village. Ils suivront les procédures, le rythme de la journée et séjourneront dans les mêmes conditions que ceux-c,” selon l’Institut de formation judiciaire (IFJ), cité par les deux quotidiens.

L’expérience doit simuler le vécu d’un détenu en régime fermé avec des activités limitées, continue l’IFJ : “Le téléphone portable est interdit, ils disposeront d’un téléphone fixe dans leur cellule, les vêtements de couleur bleu marine foncé sont interdits. Il est interdit d’avoir des objets tranchants ainsi que de la nourriture. Les repas sont fournis par la prison et une cantine sera disponible pour les achats supplémentaires comme les snacks ou les boissons.”

Prévue initialement à la fin du mois d’août, l’immersion a été postposée en raison de retards dans l’ouverture du bâtiment.

Rédaction’