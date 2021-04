Des hospitalisations en baisse depuis plusieurs jours

Les hospitalisations sont en baisse constante depuis plusieurs jours et le nombre de contaminations semble se stabiliser. Ces nouvelles données redonnent un peu le sourire aux professionnels de la santé et aussi aux experts chargés du déconfinement.

Il y a toujours un décalage entre la baisse des contaminations et celles des hospitalisations mais à présent nous avons le paramètre vaccination qui doit être pris en compte. Depuis plusieurs semaines déjà, on voit que les personnes de plus de 70 ans sont moins présentes dans les hôpitaux alors que le virus continue à circuler.

Nous avons aujourd’hui 3.482 cas détectés, un chiffre stable depuis 7 jours. A Bruxelles, on a 416 cas soit une diminution de 2%. Du côté des hospitalisations, au niveau national, 205 personnes sont rentrées à l’hôpital ce qui représente une diminution de 15% sur la dernière semaine. Au niveau du taux de positivité, on est à 9% à Bruxelles. C’est un peu plus que la moyenne nationale mais c’est un chiffre également en diminution. Tout cela réjouit évidemment le professeur en santé publique, Yves Coppieters. “On voit que la baisse des hospitalisations s’amorce de manière assez nette depuis quelques jours. Le taux de reproduction du virus passe également en dessous de 1 ce qui veut dire que la circulation du virus est ralentie. Si cela continue ainsi, nous pourrions avoir une diminution de 50% des hospitalisations d’ici quatre semaines. Par contre, nous devons être vigilants avec les soins intensifs car ils se remplissent plus rapidement car les gens arrivent directement dans ce service.”

Ces bons résultats ont permis au comité de concertation qui s’est réuni virtuellement hier de confirmer l’ouverture des terrasses pour le 8 mai. Les experts, eux, espèrent que les chiffres se maintiendront surtout par rapport à la circulation du virus lorsque les cours pour les secondaires reprendront à 100% en présentiel le 10 mai.

Décès d’une femme enceinte

Ce mercredi, nous avons appris le décès d’une femme enceinte à Bruxelles. Elle a été admise en soins intensifs vu la détérioration rapide de son état de santé. On ne sait pas à quel stade de sa grossesse elle se trouvait. Selon Bruzz, 10 autres femmes enceintes atteintes de la covid seraient hospitalisées dans la Région.

Jusqu’à présent, les femmes enceintes étaient exclues de la vaccination car les laboratoires n’avaient pas fait les études suffisantes. Depuis, on s’est aperçu que les femmes enceintes risquaient de faire des formes plus graves de la covid 19 et à partir du 4 mai, elles seront donc dans les catégories prioritaires pour la vaccination. Pour le docteur Sylvie Houben, gynécologue-obstétricienne au Chirec Delta, c’est une bonne chose. Elle recommande la vaccination à ses patientes qui se posent beaucoup de questions. “Elles posent beaucoup de questions mais il faut les rassurer à ce propos. Aujourd’hui, elles auront un vaccin à ARN messager donc il ne faut pas s’inquiéter d’éventuels effets secondaires par rapport à la grossesse.”

Pour le docteur Houben, la vaccination doit se faire après le premier trimestre de grossesse et avant la 32e semaine. Pour se faire vacciner, il faut simplement demander au médecin généraliste d’inscrire la patiente auprès des mutuelles comme pour les personnes souffrant de comorbidités.

■ Interview d’Yves Coppieters, professeur en santé publique à l’ULB et Sylvie Houben, gynécologue-obstétricienne, par Vanessa Lhuillier

Photo: Belga/Dirk Waem