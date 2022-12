Des habitants consultés par les autorités communales en marge du match Maroc-Portugal

Ce matin s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Bruxelles une réunion entre des habitants du quartier Annessens/Marolles et les autorités communales en vue du match Maroc-Portugal de demain à la coupe du monde au Qatar. Le but ? Coordonner au mieux les festivités qui pourraient s’y dérouler en cas de victoire des “Lions de l’Atlas” et éviter tout débordement.

“On va éviter la casse“, explique Zaccaria Moudden, habitant des Marolles, qui a lancé un appel sur Facebook pour mobiliser suffisamment de bénévoles et créer une chaîne humaine pacifique entre les forces de l’ordre et les supporters.

“Le chef de corps de la police nous a remercié pour notre intervention lors du dernier match. On a réussi à calmer les tensions, à être dans la prévention et le dialogue avec les jeunes pour éviter que ça dérape”, explique le belgo-marocain. “Le but ce n’est pas de se substituer à la police. On nous a d’ailleurs rappelé qu’il ne fallait pas qu’on prenne de risques inutiles et que si les tensions venaient à s’intensifier, il fallait évidemment laisser la place à la police pour qu’elle intervienne.“

De nombreuses personnes se sont déjà portées volontaires pour participer à cette chaîne humaine, qu’elles soient habitantes du quartier ou non.

M.G. – Photo : Belga