Des formations de couvreurs face au défi climatique des toits bruxellois

Rénover les toits des habitations bruxelloises reste un véritable challenge. La stratégie vise à réduire la consommation énergétique par 3 d’ici à 2025 et un bâti bruxellois climatiquement neutre en 2050. Or les besoins sont nombreux. “30% des toitures bruxelloises ne sont pas isolées et celles qui le sont ne le sont pas de manière optimale”, explique dans le 12h30 Vincent Giroul, Directeur de l’EFP (Centre de formation en alternance PME à Bruxelles).

C’est là que “Hello Toit” intervient avec une nouvelle formation en alternance de couvreurs. Cette formation est mise en place par l’EFP et s’adresse aux jeunes entre 15 et 22 ans. “Nous souhaitons les former pendant 3 ans,” ajoute Vincent Giroul. “Cette formation est ouverte aux garçons et aux filles. Nous souhaitons leur faire connaître ce métier souvent méconnu. Nous voulons déployer une série d’activités d’orientation et de connaissance du métier”. Son interview est à voir en intégrale ci-dessus.

