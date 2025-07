Des fans d’Anderlecht exigent la démission du président Vandenhaute: “La coupe est pleine”

Le Fan Council du club de football du RSC Anderlecht, à savoir le Conseil des supporters, associés avec des groupes de supporters anderlechtois BCS, MA03, SL12, ont à nouveau demandé la démission du président du RSCA Wouter Vandenhaute dans une lettre ouverte commune publiée ce mardi.

“Après les événements de ces dernières semaines, à l’aube de la nouvelle saison, nous – Le Fan Council, en collaboration les Away Groupes et les groupes d’ambiance – nous sentons, une nouvelle fois, obligés de réagir publiquement à la situation préoccupante au sein de notre club”, explique la lettre. “Le départ annoncé de Kenneth Bornauw, combiné à plusieurs articles récents dans la presse, confirme ce que nous – et de nombreux supporters bien informés – dénonçons depuis longtemps: un manque criant de vision claire et cohérente; le départ systématique de personnes compétentes portant l’ADN d’Anderlecht; une frustration croissante envers le fonctionnement du président, tant en interne qu’au sein du Conseil d’administration; une communication manipulatrice, voire mensongère, relayée par certains médias complaisants.” “Soyons clairs : le départ de Kenneth Bornauw n’est pas un fait isolé. Il est la conséquence directe de la gestion de notre président, Wouter Vandenhaute. Une fois de plus, une personne engagée et compétente quitte le club à cause de lui. La coupe est pleine”, ajoute la lettre. “Cela fait trois ans que nous, Fan Council, tirons la sonnette d’alarme. Nos avertissements ont été ignorés, minimisés ou rejetés”.

Et les supporters de s’adresser à Geert Duyck, managing partner de CVC, qui a apporté son soutien financier au club. “Vous faites preuve de discrétion, mais vous demeurez le principal – et presque le dernier – soutien de votre ami président. Pouvez-vous tolérer un tel niveau de résultats, d’erreurs stratégiques, de mécontentement et d’échec de leadership dans les entreprises où CVC investi ? Pourquoi alors l’acceptez-vous ici, au RSC Anderlecht ?”

