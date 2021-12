Des étudiants de l’ECAM ont créé un vélo-cargo électrique à construire soi-même

À quatre, ces étudiants de l’École centrale des arts et métiers de Bruxelles ont pensé et fabriqué un vélo-cargo électrique. Sa particularité : il est pensé pour être construit soi-même.

Fait de matériaux en aluminium faciles à trouver dans le commerce et à bas coût, le montage de ce vélo-cargo est à la portée de tout bon bricoleur. Les plans ont été mis sur une plateforme open-source, et ces ingénieurs espèrent qu’une communauté va se construire autour de leur projet. À terme, ils ambitionnent de diffuser ce projet le plus largement possible et avoir un réel impact sur la mobilité bruxelloise.

■ Un reportage de Camille-Flora Damanet, Charles Carpreau et Corinne De Beul.