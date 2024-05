Des aurores boréales ont illuminé le ciel de Bruxelles cette nuit

Cette tempête est provoquée par l’arrivée sur Terre d’une série d’éjections de masse coronale en provenance du Soleil, a précisé l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

“Les GPS, réseaux électriques, vaisseaux spatiaux, la navigation des satellites et d’autres technologies peuvent être affectés“, a ajouté l’agence.

🌌 Lucky enough to witness the #AuroraBorealis from #Altitude100, #Forest, in #Brussels tonight! A fierce solar storm made this rare sight possible despite the city’s heavy #lightpollution. #NorthernLights #solarstorm #aurore @BX1_Actu @lalibrebe @lesoir @ORB_KSB pic.twitter.com/KuTJJy6dm6

— Alessandro Di Maio (@alexdimaio) May 11, 2024