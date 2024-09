Des associations inquiètes de l’avancée à pas forcés du projet de tours à la place du CCN

L’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, Inter-Environnement Bruxelles et son pendant néerlandophone, le BRAL sont opposés au vaste projet immobilier prévoyant la construction de quatre tours dans le quartier nord de la capitale.

Avec un citoyen de la Résidence Nord toute proche, ils ont introduit un recours au Conseil d’État contre la révision du Plan Particulier d’Affectation de Sol nécessaire pour le concrétiser. Lors d’une visite sur place à quelques heures de la fin de l’enquête publique, ces associations ont notamment dénoncé le dépôt d’une demande de demande de permis d’urbanisme pour la construction des quatre tours alors que le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur le recours.

Selon elles, deux de ces gratte-ciel sont destinées à accueillir 80.000 mètres carrés de bureaux, en lieu et place du CCN est en cours de démolition. Aux yeux de ces associations, les habitants du quartier s’inquiètent de ce projet “tout droit sorti des années 1960, époque à laquelle a été conçu le fameux plan Manhattan qui a donné au quartier Nord le visage qu’on lui connaît aujourd’hui” (ndlr: dominé par des tours de bureaux après l’expulsion de plus de 10.000 habitants principalement aux revenus modestes).

► Revoir | Début de l’enquête publique pour le “méga projet” immobilier près de la gare du Nord

D’après l’ARAU, IEB et le BRAL, le projet engendrera un “accroissement démesuré de la densité (+ 76% par rapport au CCN), ombres, vents et masquage des vues causés par les quatre tours.” Autre crainte exprimée : une dégradation de la situation en termes de mobilité des cyclistes et des bus Stib et De Lijn, alors que la gare du Nord est un des hubs de transports en commun les plus importants de la Région.

“Les autorités publiques se sont alignées sur le timing du promoteur. La modification du PPAS et la mise à l’enquête publique ont été faites avant l’aboutissement de l’étude de mobilité”, ont-elles dénoncé par ailleurs.

Belga