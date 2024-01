Des Bruxellois de 15 et 19 ans arrêtés au port de Rotterdam alors qu’ils tentaient d’extraire de la drogue

Quatre suspects ont été arrêtés dans le port de Rotterdam mercredi matin alors qu’ils tentaient d’extraire de la drogue d’un conteneur maritime. Parmi eux se trouvaient trois Belges : deux adolescents bruxellois de 15 et 19 ans et un jeune flamand de 14 ans, a précisé la police de Rotterdam. Le quatrième suspect est un jeune homme de 17 ans originaire de Landsmeer, dans le nord de la Hollande.

Les quatre suspects ont été arrêtés par des douaniers dans un terminal de Maasvlakte et remis à la police. ”Il est incroyable que des adolescents ne dorment pas à la maison à cette heure-là et soient occupés au trafic de drogue dans un autre pays”, déclare la police de Rotterdam au Morgen. “Mais ce jeune âge n’est pas une exception : il arrive de plus en plus souvent que la police arrête des jeunes délinquants.” Alors qu’il y a cinq ans, les mineurs représentaient 5 % des personnes arrêtées, ce chiffre est passé à environ 15 %, selon la police.

Les “extracteurs de drogue” sont généralement utilisés par les organisations criminelles pour extraire la drogue, généralement la cocaïne, des conteneurs d’expédition.

De plus en plus jeunes

Selon un rapport du Centre néerlandais contre le trafic d’enfants et la traite des êtres humains, un nombre croissant d’enfants âgés de 10 ou 12 ans sont exploités par des organisations criminelles liées au trafic de drogue aux Pays-Bas. “Plus ils sont jeunes, plus c’est facile et moins c’est cher“, explique Jesse Brobbel, porte-parole de la police de Rotterdam, auprès de nos confrères de Bruzz.

Cette augmentation a incité les autorités néerlandaises à entamer, en décembre, des recherches sur de nouveaux moyens d’empêcher les jeunes de se tourner vers la criminalité.

En 2022, 46 789 kilogrammes de cocaïne ont été saisis dans le port de Rotterdam par une équipe spéciale composée de membres des douanes, du service d’information et d’enquête fiscales (FOID), de la police de Rotterdam et du ministère public. Le montant total saisi en 2023 n’a pas encore été divulgué.

V.d.T. (avec Belga) – Photo : Belga