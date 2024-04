Des activistes bloquent la rue Belliard pour dire “stop” aux énergies fossiles

Des activistes d’Extinction Rebellion ont envahi la rue Belliard à Bruxelles samedi après-midi pour exiger que le gouvernement belge mette fin à toutes les subventions aux combustibles fossiles. Cette action “de désobéissance civile” s’inscrit dans une nouvelle campagne européenne intitulée “Stop EU Fossil Subsidies”, lancée juste avant les élections européennes de juin.

Les activistes demandent aux responsables politiques belges de mettre immédiatement fin aux subventions pour le pétrole, le charbon et le gaz et qu’ils initient le démantèlement de toutes les infrastructures liées aux énergies fossiles en Belgique. “En 2023, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles ont atteint un niveau record. Le gouvernement belge doit reconnaître le chaos climatique actuel et la dévastation environnementale causée par un système économique basé sur les combustibles fossiles“, a déclaré l’un des activistes. “Nous l’exhortons à mettre en œuvre un plan d’urgence national pour passer à une économie sans combustibles fossiles, qui prenne soin à la fois des plus vulnérables et de l’écosystème. Cela doit passer par l’arrêt immédiat des subventions aux combustibles fossiles. Le changement climatique risque de tuer un milliard de personnes d’ici 2050. Nous devons agir immédiatement”, a-t-il clamé.

Selon Extinction Rebellion, le gouvernement belge a accordé 12,9 milliards d’euros de subventions aux combustibles fossiles en 2020 et prévoit de subventionner la construction de trois nouvelles centrales au gaz à Seraing, Flémalle et Wondelgem. Des décisions incompréhensibles, selon ce collectif, au regard des preuves scientifiques qui abondent sur la dangerosité du réchauffement climatique, causé par les gaz à effet de serre rejetés par l’industrie.

Belga, photo : Extinction Rebellion