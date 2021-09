Déploiement de pompiers samedi soir à Ixelles : une batterie de trottinette en cause

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à Ixelles, samedi soir.

Selon plusieurs images partagées sur les réseaux sociaux, les Pompiers étaient présents ce samedi soir, à la Chaussée d’Ixelles. Contacté, le porte-parole des Pompiers, Walter Derieuw, relate que “cette nuit, vers 23h30, un appel au 112 signalait un dégagement de fumée dans la cage d’escalier d’une maison de trois étages avec un commerce au rez-de-chaussée, sise à Ixelles, chaussée d’Ixelles. Heureusement, le détecteur de fumée s’était déclenché et avait alerté un habitant de l’immeuble, qui a fait évacuer ses voisins, tout le monde est sain et sauf“.

En cause, une batterie de trottinette électrique, qui avait surchauffé et se consumait lentement, “endommagée par un choc ou de l’eau lors d’une location précédente“, indique aux pompiers le propriétaire du magasin. Elle se trouvait dans la cave où une quinzaine de trottinettes destinées à la location se trouvaient entreposées, l’une sur l’autre. “La cage d’escalier a été ventilée et les occupants ont pu regagner leurs pénates“, précise le porte-parole.

Les pompiers mettent en garde

Suite à cette intervention, les Pompiers de Bruxelles rappellent qu’il est exigé, lors du traitement des dossiers de prévention, de compartimenter les communs et le local de stockage et de recharge des véhicules électriques, et de prévoir un détecteur de fumée.

“Cet incident démontre, une nouvelle fois, l’efficacité des détecteurs de fumée et accentue également les dangers que peuvent représenter des batteries, entre-autres, de trottinettes“, explique Walter Derieuw, alors que les dangers liés à l’usage de chargeurs et batteries sont justement au coeur de la campagne 2021 de la Quinze de la Sécurité du SPF IBZ et des zones de secours.

Pour recharger des batteries en toute sécurité, cette campagne encourage à les poser sur un support non-combustible et stable, à recharger uniquement dans un local muni d’un détecteur de fumée et en restant à proximité, à utiliser le chargeur d’origine, à ne pas laisser l’appareil au soleil, à ne rien déposer dessus pour éviter une surchauffe, à limiter les matériaux inflammables à proximité, à débrancher le chargeur après recharge, à bien lire les modes d’emplois, et également à remplacer les batteries endommagées et à ne pas les réparer soi-même.

ArBr – Photo : Belga (illustration)