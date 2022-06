Delphine Chabbert voudrait un statut pour les parents solo

Y aura-t-il bientôt un statut particulier pour les parents de familles monoparentales ? Pour obtenir plus facilement une place en crèche ou à l’école par exemple. C’est la volonté de la députée bruxelloise Delphine Chabbert (PS) qu’elle a partagé dans + d’Actu.

La journée mondiale des parents est l’occasion de rappeler la difficulté d’éduquer un enfant. Dans une période où les burn out parentaux se multiplient, la députée Bruxelloise Delphine Chabbert annonce qu’une grande consultation sera lancée au mois de septembre avec les collectifs et associations.

“Le PS bruxellois s’engage à réunir l’ensemble des acteurs qui soutiennent ces familles. On doit travailler avec ces familles pour qu’elles nous disent ce dont elles ont besoin pour essayer de calibrer les conditions d’octroi, critères, les droits, aides, etc. pour ensuite aller vers un cheminement législatif qui pourrait arriver à la création de ce statut” assure la députée. “On aurait une automatisation de ces droits, une reconnaissance et on aurait accès à des aides très concrètes beaucoup plus facilement. C’est la meilleure manière pour protéger ces familles de la précarité et pour qu’il y ait un traitement équitable entre ces familles. Pour qu’elles puissent profiter de ce droit et de l’accès à ces services renforcés.”

■ A.Co. / Une interview de Fabrice Grosfilley