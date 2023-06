Delhaize : une nouvelle ordonnance contraint les manifestants pendant au moins une semaine

Depuis ce mardi matin, les Delhaize de Rodebeek, Mozart et Boondael ont été touchés par la grève.

La lutte entre les travailleurs et Delhaize se poursuit ! Ce mardi matin, des travailleurs mécontents avaient pour objectif de bloquer le magasin de Roodebeek afin de sensibiliser la population à leur cause.

Depuis le 16 juin, l’ordonnance qui interdisait les piquets devant les établissements a été levée. Une nouvelle ordonnance provenant de Bruxelles a été émise hier soir. Malgré cela, les travailleurs n’y croyaient pas trop et pensaient pouvoir manifester ce mardi. “On pensait que c’était de l’intox”, commence Rémi Martino, délégué SETCa au Delhaize Roodebeek. “L’huissier nous a remis la lettre qui stipulait qu’on ne pouvait plus manifester pendant une semaine. De nouveau, on va devoir se mettre devant les magasins et discuter avec les gens pour leur expliquer la situation. S’ils comprennent nos problèmes, ils seront solidaires. En général, lorsqu’on prend le temps de leur expliquer notre situation, on ne doit pas leur demander de ne pas entrer. Ils partent d’eux-mêmes.”

Pour le délégué syndical, le combat est toujours le même. “Les revendications n’ont pas changé”, poursuit-il. “Dans un monde idéal, on aimerait revenir en arrière et retrouver nos anciennes conditions. Mais on sait que cela n’arrivera pas.” Une chose est certaine : les travailleurs attendent davantage de Delhaize. “La moindre des choses serait de discuter avec nous. Par exemple, si on ne veut pas rester dans cette situation, le groupe devrait nous proposer de partir avec des indemnités de départ. Nous ne voulons pas rester bloqués chez un employeur indépendant sans pouvoir partir.”