Delhaize investit plus de 8 millions d’euros dans un nouveau centre de transport en périphérie bruxelloise

Delhaize a officiellement donné le coup d’envoi, mercredi, de la construction d’un nouveau centre de transport sur son site à Zellik , en périphérie de Bruxelles, a fait savoir le groupe dans un communiqué mercredi.

Ce projet vise à réunir toutes les activités de transport sous un même toit, pour un investissement de plus de 8 millions d’euros. Le tout nouvel atelier de maintenance sera construit sur un terrain appartenant à l’entreprise, à côté du centre de distribution de Zellik. Il servira à la maintenance de 532 remorques, ce qui représente plus de 500 gros entretiens par an et près de 8.000 interventions au total, en tenant compte des petites réparations.

►Lire aussi | Ancien Delhaize Molière: “Il faut avoir une vision de la ville et pas juste mettre des sardines dans une boîte”

Un centre de contrôle technique interne permettra en outre d’effectuer le contrôle technique de la flotte du groupe sur place, tout en contribuant à la réduction des émissions, se réjouit Delhaize.

L’ouverture est prévue pour l’été 2027.

Belga