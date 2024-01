Défi souhaite un bail de 9 ans pour l’octroi des logements sociaux

Selon les amarantes, il faut trouver des solutions pour financer le logement social sur le long terme.

Alors que le logement est l’un des grands thèmes de la campagne en vue des élections régionales qui auront lieu le 9 juin prochain, Défi remet sur le tapis la limitation dans le temps d’octroi des logements sociaux : “Il s’agirait d’un bail de 9 ans “, indique Joëlle Maison, députée bruxelloise. Cette limitation à un bail de 9 ans est en vigueur depuis 2013, mais le bail est jusqu’ici reconductible et la limitation dans le temps peu appliquée dans les faits “on a fait le point en 2022 et 2023 , on se rend compte qu’il y a moins de 50 locataires qui sont partis de leur logement social“.

“L’idée n’est pas de punir. Mais il n’est pas raisonnable de laisser un logement social indéfiniment pour des locataires qui ne correspondent plus au profil dans 50% des cas“, explique Joëlle Maison. Le parti Défi propose qu’on accorde une allocation loyer pendant une période de 5 ans aux personnes qui devront quitter leur logement social. Joëlle Maison précise que les personnes handicapées les plus de 65 ans seraient toutefois immunisées de cette mesure qui ne serait en outre pas rétro-active (et ne s’appliquerait donc pas aux bénéficiaires actuels d’un logement social).

Cette proposition fait partie d’un paquet de 20 mesures “applicables à long terme”, pour financer les logements sociaux bruxellois. Ces propositions seront intégrées au programme du parti pour les prochaines élections. Le parti estime que la politique régionale actuelle n’est pas tenable. Le logement social absorbe les 2/3 du budget régional consacré au logement alors qu’il n’accueille que 10% des ménages locataires et que 52 000 ménages sont toujours en liste d’attente. “L’allocation régionale de solidarité (qui couvre le différentiel entre le loyer payé et le coût réel du logement , pris en charge par la région) coute aujourd’hui plus de 55 millions d’euros à la Région bruxelloise, et ce budget sera de plus de 200 millions d’ici 2040, c’est insoutenable“, indique la députée.

T.D.