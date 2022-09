Décret paysage : 60 crédits obligatoires en première année pour passer en deuxième

Nouveauté pour cette année dans le supérieur, il faudra valider 60 crédits pour passer en deuxième année. C’est ce que confirme Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR), sur le plateau de +d’Actu.

Une partie du décret paysage entre en vigueur cette année et elle concerne les nouveaux étudiants de première année à l’université. Dorénavant, il faudra valider 60 crédits et non 45 pour passer en deuxième année. Et l’objectif, c’est d’éviter d’avoir trop de “casseroles” au fil des années. “Les étudiants ont tendance à allonger, leur cursus et ce sont, en particulier les étudiants les plus précaires qui sont pénalisés, parce que ça coût beaucoup d’argent de passer 5-7-8-10 ans sur les bancs de l’université plutôt que cinq et donc on leur rappel que ce qui est important, c’est d’acquérir les 60 premiers crédits avant de poursuivre son cursus“. En effet, la ministre insiste sur le risque, pour les étudiants, de trop reporter de crédits sur les années suivantes.

Une exception existe, même si on reste formellement inscrit en première année, “ si on n’a pas validé les 60 crédits, on peut anticiper des crédits d’une année à l’autre, l’idée n’est pas de bloquer l’étudiant qui n’aurait pas ses 60 crédits“. Mais administrativement, il reste en première année.

Autre point, il faudra valider l’ensemble des crédits de son bachelier pour aller en Master. “Il y a une progression dans l’apprentissage des savoirs et donc il est important d’abord de bien acquérir les bases“.

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley