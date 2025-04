Découverte d’ossements datant du Moyen Âge sur un chantier en plein centre de Bruxelles

Une trentaine de squelettes humains et d’autres vestiges ont été découverts sur un chantier bruxellois le 19 mars, a appris Belga à bonne source mercredi.

Des fouilles préventives ont ensuite été mises en place par le département d’archéologie d’Urban.brussels à l’issue de cette découverte fortuite lors des travaux pilotés par la Stib et Vivaqua. La durée de ceux-ci, situés entre la Place Royale et la Place du Sablon, lieu des fouilles, ne devrait pas être affectée par le travail des archéologues.

“(…)Ces traces archéologiques nous rappellent que pendant près de 400 ans, ce site hébergea le cimetière de l’ancien hôpital Saint-Jean qui soignait indigents, femmes enceintes et nobles de la Ville (…)”, a déclaré la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons. Plusieurs tombes complètes ont été découvertes, ainsi qu’une fosse commune contenant des restes d’enfants. Les vestiges de ce cimetière d’hôpital offrent aux archéologues l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le cadre de vie des personnes qui y ont été enterrées : maladies, lésions dû à un certain type de travail, régime alimentaire, etc. Des données qui sont précieuses, car elles divergent par rapport à celles récoltées dans des cimetières d’église.

Un certain nombre de maçonneries anciennes ont également été mises en évidence sous la rue de la Régence. Les experts n’excluent pas que des vestiges de la première enceinte urbaine de la ville (13e siècle) soient découverts dans les jours à venir. Concernant le chantier de remplacement des voies de tram et de rénovation des conduites d’eau, Vivaqua, la Stib et Urban.brussels ont pour objectif que ces fouilles ne causent pas de retards sur l’avancement de ces travaux. Les ouvrages se poursuivront dans les prochaines semaines, avec pour objectif de reboucher toutes les tranchées le 25 mai, date des 20km de Bruxelles.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé