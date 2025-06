Le piratage informatique en hausse en Belgique : la moitié des entreprises piratées ont payé une rançon

Dix-huit pourcents des entreprises belges ont été piratées lors de l’année écoulée, selon une enquête publiée jeudi par le cabinet de conseil BDO Belgium. Pas moins de la moitié d’entre elles ont payé une rançon, soit quasiment le double par rapport à l’année précédente.

Le piratage apparait clairement en hausse parmi les 432 entreprises interrogées. Alors que l’an dernier, 12% des entreprises avaient été victimes de hackers, ce chiffre est désormais passé à 18%. Près d’une société sur dix (9%) a également payé une rançon, contre 5% l’an dernier. Du côté des entreprises belges cotées en bourse, ce chiffre atteint les 26%.

Ces données s’inscrivent dans une tendance à la “professionnalisation croissante des cybercriminels, qui réussissent ainsi de plus en plus souvent leur coup“, souligne Sam Nelen, Senior Manager Risk Advisory chez BDO. “Cela va même tellement loin qu’ils ont mis en place de véritables helpdesks pour aider les entreprises à effectuer leurs paiements aussi facilement que possible. Les entreprises cotées en bourse sont une proie attrayante en raison de leur visibilité. Un piratage peut effectivement avoir un impact sur leur cours en bourse, ce qui pourrait expliquer une propension plus grande à payer dans ces cas-là.”

Bien que 48% des entreprises indiquent vouloir mettre davantage l’accent sur la numérisation cette année, l’attention accordée à la cybersécurité reste nettement en retrait, selon BDO. Ainsi, seule une entreprise sur cinq prévoit d’investir à court terme dans des solutions de sécurité. Quelque 17% des sociétés interrogées par BDO estiment par ailleurs que la cybersécurité “ne s’applique pas” à elles.

“Malgré la digitalisation rapide et l’augmentation massive des incidents, trop d’entreprises piétinent encore en matière de cybersécurité. Ce sont surtout les plus petits acteurs qui restent à la traîne, par manque de connaissances ou de culture de sécurité en interne“, explique Sam Nelen.

Belga