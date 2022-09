Déchets alimentaires, tournées modifiées… : les détails de la réforme de la collecte des déchets

Cette réforme, approuvée par le gouvernement régional en juillet dernier, sera en vigueur dès le 1er mai 2023.

Le ministre bruxellois de la Propreté publique Alain Maron (Ecolo) a présenté ce jeudi une réforme de la collecte des déchets, qui annonce notamment, dès le 1er mai 2023, l’obligation de trier ses déchets alimentaires sur l’ensemble du territoire bruxellois.

Ce tri des déchets alimentaires se faisait déjà sur base volontaire depuis 2021 et deviendra donc obligatoire dès le 1er mai 2023 pour permettre de mieux valoriser ces déchets et éviter leur incinération parmi tous les autres déchets. Bruxelles Propreté estime en effet qu’actuellement, les déchets alimentaires représentent 40% du poids des sacs blancs.

Vu que la quantité de déchets dans les sacs blancs va diminuer pour être répercuté dans les sacs oranges, la collecte des sacs blancs ne se fera désormais plus qu’une fois par semaine (contre deux fois actuellement) dans dix communes bruxelloises : Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Evere, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, mais aussi les localités de Neder-Over-Heembeek et Haren. Ces communes ont été choisies en raison de leur densité de population, inférieure à la moyenne régionale, et au taux plus élevé de participation aux collectes sélectives, explique le ministre. Jusqu’à 100 000 bacs orange en plastique seront distribués aux occupants d’appartements et des campagnes d’information et de sensibilisation sont prévus prochainement, tout comme l’organisation d’animations et de guides de tri.

Les immeubles à appartements, qui bénéficient pour leur part de conteneurs, ne seront pas concernés par cette réforme de la collecte des sacs blancs. Ces immeubles représentent 32% de la population des dix communes. Et concernant les autres communes, celles-ci ne seront pas concernées par cette mesure d’ici la fin de la législature, indique Alain Maron.

D’autres mesures sont également prévues dans cette réforme. De nouvelles filières de tri vont être créées dès le 1er janvier 2023 concernant les matelas, le métal, le bois, les films plastiques ou encore les gravats. Les entreprises seront ainsi encouragées à valoriser leurs déchets dans ces nouvelles filières dès l’an prochain. Et d’ici janvier 2025, le tri des matières textiles deviendra également obligatoire

Le ministre de la Propreté a également annoncé que les contenants à usage unique ne seront plus autorisés dans les administrations publiques bruxelloises dès 2023 : d’abord les boissons e bouteilles en plastique en janvier, puis les contenants alimentaires à usage unique en juillet.

