Décès d’Elizabeth II : Britanniques et Bruxellois réunis dans l’émotion

C’est un temps suspendu que vivent en ce moment les Britanniques après le décès de la reine Elizabeth II. L’émotion est vive dans la capitale anglaise mais aussi partout ailleurs, comme chez nous à Bruxelles.

La reine Elisabeth II est décédée jeudi après-midi à 96 ans, après 70 ans de règne. La monarque britannique avait une telle influence à travers le monde que son décès n’émeut pas seulement le Royaume-Uni. À Bruxelles aussi, l’émotion est vive. C’était le cas par exemple ce vendredi matin à la gare du Midi où de nombreux voyageurs arrivent de ou se dirigent vers Londres via l’Eurostar. Une de nous équipes était sur place et a recueilli les témoignages.

Une ambiance de soirée d’hiver

De l’autre côté de l’Eurostar, nous avons également recueilli le témoignage de Diego Luycks. À 24 ans, il travaille à Londres dans la sécurité internationale. Il nous raconte sa journée d’hier/jeudi à l’annonce du décès de la reine.

“Quand l’annonce est tombée à 18h30, tout le monde s’est arrêté au bureau. Personne ne travaillait plus. Tout le monde a été regarder la télé. C’était un peu irréel”, nous explique ce Belge qui vit au Royaume-Uni depuis trois ans. “Le retour dans le métro, on sentait que les gens parlaient de ça et de la manière dont ils avaient appris la nouvelle. Je suis rentré à la maison et j’ai été à Buckingham Palace. Il y avait pas mal de monde, beaucoup de personnes déposaient des fleurs et pleuraient. Ensuite, nous avons été au pub. Celui-ci a fermé à 22h, ce qui n’arrive jamais. C’était une ambiance de dimanche soir d’hiver.”

Quant à l’ambiance qui règne ce vendredi dans la capitale anglaise : “On sent dans les rues que quelques chose s’est passé”, raconte-t-il. “Aujourd’hui et ce week-end, il y aura encore plus de monde qui fera le voyage pour venir à Buckingham Palace.”

Les registres de condoléances près de chez nous

À Bruxelles, un registre de condoléances a été ouvert à la résidence de l’ambassade du Royaume-Uni au 17 rue Ducale.

Et puis toujours près de chez nous, il existe aussi un magasin, le Stonemanor, spécialisés dans les produits anglais. Le gérant Ryan Pearce, que nous avons contacté, nous informe qu’une table du souvenir a été placée devant chaque magasin du groupe. “C’est une triste nouvelle. On a posté sur notre page Facebook du magasin des hommages. On a eu de belles réactions, non pas seulement de clients britanniques, mais aussi de beaucoup d’autres nationalités. Devant notre magasin de Rhode-Saint-Genès, on a dressé une table du souvenir, avec des photos, des fleurs et on brûlera une bougie tous les jours jusqu’aux funérailles pendant les dix jours de deuil. On a quelques instructions : nos drapeaux anglais, belges et européens doivent être baissés à mi-mat jusqu’au matin après les funérailles. On invite les clients à commémorer avec respect la reine avec nous”, nous explique-t-il en anglais.

A.V.

■ Témoignages recueillis par Valérie Leclecq, Yannick Vangansbeek et Anais Corbin