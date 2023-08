De plus en plus de grands chiens abandonnés : “Cela résulte souvent d’une mauvaise compréhension de leurs besoins”

La police est de plus en plus souvent appelée pour saisir des chiens dits “dangereux”.

Saturés, les refuges pour animaux lancent un cri d’alarme. Parmi les causes de cette saturation : les abandons de plus en plus fréquents de certaines races de chiens considérées comme “dangereuses”. Rien que l’association Help Animals en compte dix fois plus qu’il y a dix ans. Or, on remarque souvent qu’il s’agit surtout d’une question d’éducation et d’une mauvaise compréhension de leurs besoins.

“C’est important de se renseigner quand on va adopter une race par rapport à ses besoins et son environnement. On ne peut pas faire n’importe quoi avec n’importe qui“, explique Nadège Pineau, responsable opérationnelle chez Help Animals.

Une des pistes pour enrayer ce phénomène serait aussi de mieux encadrer l’élevage de ces molosses. Moins de naissances non contrôlées signifierait moins d’adoptions non réfléchies… et par conséquent moins d’abandons.

■ Une interview de Nadège Pineau, responsable opérationnelle chez Help Animals, au micro de Florian Hecht et Béatrice Broutout