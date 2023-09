De Lijn dévie ses lignes vers le Nord sur la Petite Ceinture à Bruxelles

Ces déviations sont dues à des problèmes de congestion à hauteur du chantier sur le Boulevard Baudouin à Bruxelles.

Les lignes De Lijn vers et en provenance du Nord devront suivre une déviation pendant une semaine et demie. Voici celles qui sont concernées : 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 260, 460 et 461. La déviation a débuté ce vendredi à 12h et suivra le Boulevard Simon Bolivar, le pont Suzan Daniel et la rue Picard dans les deux sens. Ainsi, les arrêts Rogier, Boulevard Albert II, Yser, Sainctelette, Ribaucourt et Jubilé ne seront pas desservis.

Des arrêts de remplacement seront installés et les lignes 27, 128, 129, 213, 214 et 355 continueront à suivre leur itinéraire normal via le Bd Baudoin et Sainctelette, avec leurs arrêts habituels.

La déviation pour les autres lignes durera jusqu’à la semaine du 2 octobre.

La Rédaction – Photo : Belga