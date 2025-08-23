Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

De la friche à un nouvel espace de vie : occupation temporaire sur les fondations du CCN

Depuis la démolition du Centre de communication Nord (CCN) à la gare du Nord, une vaste esplanade de la taille de cinq terrains de football est restée vide. Elle accueille depuis ce 22 août une occupation temporaire baptisée “Place Noord”, financée par l’association de promoteurs immobiliers Up4North.

En attendant la construction de quatre nouvelles tours mêlant logements et bureaux par AG Real Estate et Atenor, le site sera transformé en lieu de rencontre et d’animation.

Différentes activités sont prévues : mobilier urbain conçu par des artistes, potagers collectifs, bar d’été, mais aussi des espaces pour la danse et la culture hip-hop. À terme, de grands événements pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes pourraient également y être organisés.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Up4North de transformer le quartier nord, longtemps dominé par les bureaux, en un espace plus mixte et vivant. À l’horizon des dix prochaines années, environ 2 000 nouveaux logements devraient y voir le jour, attirant plusieurs milliers de nouveaux habitants.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

23 août 2025 - 17h44
Modifié le 23 août 2025 - 19h01
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales