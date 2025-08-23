De la friche à un nouvel espace de vie : occupation temporaire sur les fondations du CCN

Depuis la démolition du Centre de communication Nord (CCN) à la gare du Nord, une vaste esplanade de la taille de cinq terrains de football est restée vide. Elle accueille depuis ce 22 août une occupation temporaire baptisée “Place Noord”, financée par l’association de promoteurs immobiliers Up4North.

En attendant la construction de quatre nouvelles tours mêlant logements et bureaux par AG Real Estate et Atenor, le site sera transformé en lieu de rencontre et d’animation.

Différentes activités sont prévues : mobilier urbain conçu par des artistes, potagers collectifs, bar d’été, mais aussi des espaces pour la danse et la culture hip-hop. À terme, de grands événements pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes pourraient également y être organisés.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Up4North de transformer le quartier nord, longtemps dominé par les bureaux, en un espace plus mixte et vivant. À l’horizon des dix prochaines années, environ 2 000 nouveaux logements devraient y voir le jour, attirant plusieurs milliers de nouveaux habitants.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira