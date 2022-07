De Brouckère : Immobel devra revoir les plans du projet Brouck’R, une nouvelle enquête publique sera lancée

Il s’agit d’un des projets immobiliers les plus importants de ces dernières années dans le centre de Bruxelles.

Immobel va devoir adapter le projet Brouck’R pour qu’il réponde aux conditions imposées par la Région, apprend-on du côté du Cabinet Smet, Secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme.

En avril dernier, le Conseil d’État avait tout simplement suspendu le permis d’urbanisme du projet Brouck’R, qui vise à démolir et reconstruire plusieurs immeubles de l’îlot formé par la place De Brouckère, la rue des Augustins, la rue des Hirondelles et la rue de Laeken. Mais du côté du Cabinet Smet, on considère que cette suspension de permis entraîne un risque important que le dossier s’enlise. “Cela risque de créer un chancre urbain, comme cela s’est trop souvent produit par le passé”, note Pascal Smet. Après concertation avec toutes les parties, le Secrétaire d’Etat a finalement décidé de retirer le permis délivré et de fixer des conditions afin d’optimiser le projet et de supprimer le volume en toiture.

Immobel devra désormais déposer de nouveaux plans et le projet sera ensuite à nouveau soumis à enquête publique.

► A lire aussi : Le projet “Brouck’R” loin de faire l’unanimité auprès des défenseurs du patrimoine

Pour rappel, la Commission royale des monuments et sites avait exprimé un avis défavorable vis-à-vis de ce projet et en particulier concernant “le nouveau volume contemporain” projeté au-dessus des façades remarquables de la place De Brouckère.

■ A.D. – Photo : BX1