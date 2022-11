Nouveau chef de groupe MR au Parlement bruxellois, David Leisterh aussi candidat ministre-président pour 2024

Le président régional du MR reprend la direction du groupe politique au Parlement bruxellois.

On savait déjà que l’Everois Alain Vander Elst (MR) et le Bruxellois David Weytsman reprendraient les sièges d’Alexia Bertrand aux Parlements bruxellois et de la FWB, suite à sa désignation comme secrétaire d’État fédérale au Budget et à la protection des consommateurs : le MR communique désormais sur qui deviendra chef de groupe des réformateurs au Parlement bruxellois.

Ainsi, c’est David Leisterh qui dirigera désormais les députés du MR au sein de l’assemblée régionale. “Ravi et honoré d’emmener une telle équipe au Parlement bruxellois“, indique ce dernier sur Twitter, ce samedi midi, “Merci Georges-Louis Bouchez et au MR Bruxelles pour la confiance !“.

“J’aurai à cœur de travailler en équipe, avec tous les députés, pour faire progresser notre parti à Bruxelles. Je souhaite aussi saluer le travail accompli ces dernières années par Alexia Bertrand“, souligne dans un communiqué le nouveau chef de groupe. “Notre groupe veut être le réveil matin du gouvernement: nous faisons face à un exécutif amorphe, qui n’est pas à la hauteur des enjeux majeurs que nous vivons aujourd’hui. Notre groupe va les marquer à la culotte pour exiger de meilleurs résultats pour les Bruxellois“, ajoute-t-il en assurant avoir, à un an et demi des élections, “les plus grandes ambitions pour Bruxelles“.

Jusqu’ici, David Leisterh occupait la fonction de député régional, depuis les élections de 2019, qu’il cumule avec la présidence régionale du MR bruxellois, ainsi que deux mandats locaux à Watermael-Boitsfort (président du CPAS et conseiller communal).

Également candidat ministre-président

Face aux profonds remaniements au sein des libéraux francophones, David Leisterh annonce également ce samedi être “candidat ministre-président aux prochaines élections“, nous confirme-t-il, selon une information communiqué plus tôt à Bruzz.

Si Alexia Bertrand ambitionnait également cette candidature, “nous savions que nous devions trouver une solution à cela“, indique David Leisterh à nos confrères.

