Dans le nord de Bruxelles, les trams 3 et 7 remplacés par des navettes à cause de la canicule

Les trams 3 et 7 ont été remplacés par des bus-navettes entre les arrêts Van Praet et De Wand, a indiqué mardi en milieu d’après-midi une porte-parole de la Stib. Des pantographes – des dispositifs articulés qui permettent de capter le courant – se sont retournés sur plus ou moins trois trams en raison de la dilatation de la ligne aérienne causée par les températures caniculaires.

Les bus-navettes circulent entre les arrêts Esplanade et Van Praet pour la ligne 3 et entre les arrêts Heysel et Van Praet pour la ligne 7. La situation est appelée à durer quelques heures. Les problèmes ont commencé à être signalés vers 12h30. Des réparations sont en cours. Il n’y a pas eu d’autre problème causé par la canicule signalé sur le réseau.

Avec Belga – Photo : Belga