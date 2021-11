Culture et événementiel : soulagement pour les uns, “douche froide” pour les autres après le Codeco

Le soulagement des théâtres

De nouvelles mesures s’appliquent également au secteur culturel, avec là aussi un Covid Safe Ticket+, soit un CST et un masque obligatoire. Cette disposition s’appliquera désormais aux “théâtres, salles de concert, music-halls, cabarets, salles de spectacle, salles polyvalentes accueillant des activités culturelles, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées et les parcs d’attraction et parcs à thème en intérieur“, détaille le communiqué des autorités.

Dans les théâtres, on est assez soulagé que le Comité de concertation n’ait pas touché aux jauges, et n’exige pas de réduction du nombre de spectateurs. Le masque, lui, commençait déjà de lui-même à s’imposer dans les salles belges.

► Article | CST+, télétravail, masque : la moitié des vaccinés favorables au renforcement des mesures (18/11/2021)

Nicolas Dubois, directeur général délégué et financier du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, nous explique donc qu’à ce stade “la seule obligation complémentaire, c’est celle du port du masque. Et il se fait que depuis déjà un petit temps, une proportion de plus en plus importante du public gardait son masque en salle. La seule obligation, ça va être de leur rappeler de garder le masque, aussi lors de déplacements dans le théâtre. Pour les services Horeca du théâtre, ça ne change pas fondamentalement non plus. Donc pour nous, je ne vais pas dire que c’est une bonne nouvelle car la situation est peu propice aux réjouissances, mais on a échappé à une fermeture pour l’instant, et à une réduction de jauge qui serait dramatique“.

Interview de Nicolas Dubois, directeur général délégué et financier du Théâtre National