Cristina Amboldi, directrice d’Actiris : “Les changements sont déjà en cours”

Mardi, la Cour des comptes mettait en doute l’efficacité d’Actiris.

Selon la Cour des comptes, l’accompagnement des demandeurs d’emploi ne fait pas l’objet d’un contrôle adéquat, limitant ainsi l’efficacité du service d’Actiris. Le rapport remettrait également l’existence d’Actiris en question. “On a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes“, explique Cristina Amboldi, directrice d’Actiris.

► LIRE AUSSI | La Cour des comptes épingle Actiris concernant sa gestion des demandeurs d’emploi

Sept recommandations visant notamment l’amélioration du cadre juridique, de l’évaluation et du contrôle interne ont été exposées. “On prend très au sérieux les constats et les recommandations“, poursuit la directrice. “On peut dire qu’on a déjà bien travaillé : le nouveau contrat de gestion, approuvé par le gouvernement à la fin de l’année 2022, répond à un certain nombre de ces constats“. “Les changements sont déjà en cours“, continue-t-elle.

L’audit concerne l’ancien contrat de gestion, allant de 2017 à 2021, soit avant l’arrivée de Cristina Amboldi. “Depuis lors, on a travaillé, on a fait une évaluation de ce contrat de gestion en interne. Nous avions relevé un certain nombre de constats, qui rejoignent ceux de la Cour des comptes“.

■ Cristina Amboldi, directrice d’Actiris, au micro d’Adeline Bauwin et Jim Moskovics

Photo : Belga / Benoit Doppagne