Crise de l’accueil : nouvelle occupation d’un bâtiment vide à Bruxelles par des sans-papiers

Une nouvelle occupation d’un bâtiment vide par des sans-papiers a débuté dimanche, a annoncé le Collectif des Sans-Papiers Bénévoles Intégrés de Bruxelles (CSPBIB). Il s’agit d’un hôtel inoccupé, situé sur l’avenue Louise. Il était vide depuis deux ans, selon le collectif, et dispose de 69 chambres, actuellement déjà presque toutes occupées.

“Face à la crise du logement, aux difficultés administratives et à la détresse sociale, les sans-papiers sont contraints de trouver refuge dans des bâtiments vides“, a expliqué le CSPBIB. “Étant préoccupés par la situation de ces personnes vulnérables, alors que l’hiver approche, nous avons décidé de les soutenir“, a indiqué le collectif, qui a trouvé l’ancien hôtel sur l’avenue Louise.

“Ces bâtiments, laissés pour la plupart à l’abandon, sont le reflet de l’immobilisme des politiques d’accueil des gouvernements européens”, a-t-il avancé. “Nous considérons donc que l’occupation est une façon légitime de porter nos revendications. Les espaces vides sont très nombreux à Bruxelles. Il y a plus de sept millions de mètres carré vides. Nous appelons de nos vœux les autorités politiques à réquisitionner ces espaces pour loger des personnes dans le besoin“.

Le collectif voit aussi dans cette occupation le moyen de demander à nouveau des procédures de régularisation plus simples et plus rapides, réalisées sur base de critères clairs et qui soient les mêmes pour tous et tout temps. Refuser à quelqu’un l’accès à un logement, à un travail et aux soins de santé sur un territoire où il vit depuis de nombreuses années n’est pas digne d’un État de droit, a-t-il formulé.

Belga – Photo : Google Map