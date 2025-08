Crelan va déménager son siège social au cœur de Bruxelles

Après la vente de son siège social situé à Anderlecht, Crelan a trouvé un nouveau point d’ancrage. La banque a porté son choix sur The Arch, un bâtiment durable développé par CORES Development, situé boulevard du Roi Albert II, à quelques minutes à pied de la gare du Nord et de la rue Neuve à Bruxelles, annonce mardi le groupe financier.

L’emménagement est prévu au plus tôt au cours du deuxième semestre 2026, le temps d’adapter les lieux aux besoins spécifiques de l’entreprise. D’ici là, Crelan restera dans ses locaux actuels.

Le choix de ce nouveau siège s’inscrit dans une stratégie de durabilité. “L’objectif est de poser les bases d’un avenir durable, en optant pour un siège moderne et respectueux de l’environnement“, explique la banque dans un communiqué. Le bâtiment sera neutre en carbone, et sa localisation centrale vise à encourager une mobilité plus verte auprès des collaborateurs.

“Ce nouveau bâtiment offrira à nos collaborateurs un environnement de travail moderne, serein et inspirant“, se réjouit Philippe Voisin, CEO de Crelan. “Nous changeons de cadre mais nous restons fidèles à notre politique RH, qui stimule l’équilibre entre télétravail et présence sur site, et place le bien-être de nos collaborateurs au centre de nos priorités“.

Le groupe Crelan se classe au cinquième rang des banques de détail belges en termes de total d’actifs.

Belga