Cowboy a trouvé un financement à court terme “pour maintenir ses opérations et sa production”

Le producteur belge de vélos électriques Cowboy a trouvé un financement à court terme pour maintenir sa production, a annoncé l’entreprise dans un communiqué. Des négociations sur un accord financier sont aussi en cours avec un homologue français.

Cowboy commercialise des vélos électriques depuis 2018, mais n’est pas encore rentable. L’entreprise a notamment été confrontée à des pénuries de pièces détachées durant la pandémie de Covid-19, et des problèmes de stock persistent régulièrement pour des pièces détachées. Des investisseurs ont injecté des fonds et la stratégie a été réajustée à plusieurs reprises.

Outre ce nouveau financement à court terme “pour maintenir les opérations et la production“, Cowboy affirme travailler à un accord avec un nouveau partenaire financier : le groupe français Rebirth, qui héberge déjà d’autres marques de vélos. Cet accord, dont on ne sait pas encore quand il aboutira, doit “assurer l’avenir à long terme” de Cowboy.

Clients mécontents

“Les deux dernières années ont été les plus difficiles de l’histoire de Cowboy, et nous savons que beaucoup de nos clients et partenaires en ont ressenti les effets“, ont concédé ses deux dirigeants, Adrien Roose et Tanguy Goretti à L’Echo. “Nous consacrons toute notre énergie à accomplir le travail nécessaire pour soutenir nos clients et permettre à Cowboy de retrouver son meilleur niveau.” De nombreux clients se plaignent en effet des délais de livraison à rallonge et d’un service après-vente inefficace voire inexistant. Les services (pourtant payants par abonnement annuel) comme les entretiens sont indisponibles depuis le mois de juin. Face au mécontentement exprimé sur les réseaux sociaux de la marque, la possibilité de commenter a d’ailleurs été désactivée sous les publications de leur page Instagram.

L’entreprise a aussi été confrontée en mai à un problème sur le modèle C4 ST (Edition MR) dont le cadre pouvait se briser, un rappel a donc été nécessaire, s’ajoutant aux difficultés financières. Cowboy indique que ses fournisseurs ont désormais livré les premiers cadres de remplacement et qu’un premier “recallhub” avait été ouvert.

“Sincèrement désolés”

Dans un e-mail adressé à leurs clients, les patrons de Cowboy écrivent que “les retards se sont accumulés. La communication a parfois été insuffisante, et certains clients ont dû attendre leurs vélos, leurs pièces détachées, et des réponses claires. Nous savons combien cela a été frustrant, et nous en sommes sincèrement désolés” et que “les opérations et la production reviendront progressivement à la normale grâce à un financement à court terme.”

“Nous ne sommes pas encore sortis d’affaire, mais nous sommes là. Nous sommes debout. Nous nous battons. Et nous sommes plus déterminés que jamais“, avant de promettre “plus d’informations à venir en septembre.”

BX1 – Avec Belga