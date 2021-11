Covid Safe Ticket Plus : les boites de nuit se préparent

Si l’instauration du Covid Safe Ticket Plus n’enchante guère les propriétaires de boites de nuit, ils pensent tout de même qu’il vaut mieux rester ouvert que de fermer. Chez madame Moustache, on s’organise donc à vendre les entrées et les tests.

Ce samedi 20 novembre marque l’entrée en vigueur des nouvelles mesures décidées par le dernier comité de concertation de mercredi. Parmi ces mesures, l’instauration du Covid Safe Ticket Plus. Pour les boites de nuit, cela signifie que les fêtards devront posséder un Covid Safe Ticket mais aussi réaliser un test salivaire ou nasal afin de pouvoir entrer en discothèque.

Du côté des propriétaires, on s’organise. Chez Madame Moustache, on vend les autotests avec l’entrée avant de faire attendre les fêtards un peu plus loin le temps d’avoir le résultat du test. En cas de test négatif, la personne pourra entrer dans la boite de nuit et faire la fête.

■ Duplex de Camille-Flora Damanet