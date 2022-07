Covid-19 : les Bruxellois de 80 ans et plus peuvent recevoir leur 2e dose de rappel du vaccin

La Cocom lance ses invitations à destination de la population plus âgée, afin de la protéger de la vague actuelle de Covid-19 qui entraîne une hausse des hospitalisations.

Alors que le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 poursuit sa hausse (328 lits occupés) et que le nombre de patients en soins intensifs a quasiment triplé en une semaine (de 5 à 14), la Commission communautaire commune (Cocom), en charge de la lutte contre le Covid-19 en Région bruxelloise, annonce ce mercredi le lancement d’une nouvelle campagne vaccinale à destination des personnes les plus âgées dans la capitale.

Les personnes âgées de 80 ans et plus (soit celles nées avant et en 1942) sont invitées à recevoir une deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Les résidents des maisons de repos et/ou de soins seront pour leur part informés de cette possibilité par l’institution dans laquelle ils résident.

En outre, les personnes immunodéprimées ont également reçu une invitation pour recevoir leur première dose de rappel du vaccin si elles ne l’ont pas encore reçue. Un rappel automnal sera prévu pour les groupes à risque (les 65 ans et plus et les personnes à l’immunité réduite) puis pour le secteur des soins et les 50-64 ans.

Une dose de rappel protège

Ces doses de rappel sont importantes pour combattre le Covid-19, rappelle la Cocom : “Des études scientifiques récentes montrent que l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 diminue avec le temps, en particulier chez les personnes les plus fragiles. En revanche, une dose de rappel protège à 87% contre les formes graves de la maladie Covid-19 nécessitant une hospitalisation. Une dose de rappel additionnelle ou une quatrième dose renforcera encore davantage cette protection”.

Toute personne qui souhaite se faire vacciner contre le Covid-19 peut prendre rendez-vous dans les centres de vaccination de Molenbeek et de Pacheco. Elle peut également se rendre chez son médecin généraliste, en maison médicale ou en pharmacie. Une vaccination à domicile est par ailleurs possible pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez visiter le site coronavirus.brussels ou téléphoner au 02/214 19 19. La plateforme Bru-Vax est également disponible.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck