Couvre-feu, terrasses, rassemblements : ce qui change ce samedi

Ce 8 mai sera l’un des jalons du déconfinement. On fait le point sur ce qui change ce samedi.

Plusieurs mesures rentreront en vigueur ce samedi, et certains disparaîtront. Le texte les reprenant vient d’être publier au Moniteur belge, confirme le cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

L’ensemble de ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès minuit ce vendredi soir.

Réouverture des terrasses

Ce samedi sera d’abord celui d’une réouverture partielle de l’Horeca. En effet, les terrasses des établissements seront autorisées à rouvrir, de 8h du matin à 22h.

Un protocole sanitaire strict a été mis en place, avec uniquement les terrasses ouvertes (la consommation de boissons et de repas doit exclusivement se faire en extérieur), une distance requise d’un mètre et demi entre les tables, un maximum de quatre personnes par table (sauf dans le cas d’un ménage plus important), et l’interdiction du service au bar (service à table obligatoire). Un côté au moins de la terrasse doit être ouvert dans son entièreté pour assurer une ventilation suffisante.

▶ Reportage | Horeca : quand réouverture rime, pour certains, avec première ouverture

Les clients ne pourront rentrer à l’intérieur que pour un court moment, comme pour aller aux toilettes, traverser l’établissement pour aller en terrasse ou payer l’addition.

Le masque sera obligatoire à tout moment, sauf lorsque les clients sont assis à table.

Demain, nous ferons encore un pas en avant ensemble. Et ce pas en avant est possible grâce aux efforts d’une grande partie de la population ces derniers mois. Merci et profitez-en de manière responsable. Etape par étape, nous parviendrons à vaincre le virus. pic.twitter.com/iOBaNMnJvG — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) May 7, 2021

Plan plein air

Certains événements (culture, sport, etc) pourront également reprendre, en extérieur, avec un public assis limité à cinquante personnes au maximum. Ces événements devront avoir reçu une autorisation communale, être organisés par des professionnels et permettre le respect à tout moment des mesures en vigueur.

▶ Reportage | 80 lieux culturels, dont une trentaine à Bruxelles, ouvriront entre le 30 avril et le 8 mai

La limite d’âge de 18 ans est abrogée pour les activités extérieures dans un contexte organisé. Les activités pourront être organisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 personnes, encadrants non compris. Pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, ces activités pourront être organisées à l’intérieur en groupes de maximum 10 enfants. Les activités pourront uniquement avoir lieu sans public, sauf pour les entraînements sportifs non professionnels. Dans ce dernier cas, chaque participant jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis pourra être accompagné par un seul membre du même ménage. Les compétitions sportives non professionnelles restent interdites.

Fin du couvre-feu

Le couvre-feu disparaîtra également ce vendredi soir à minuit pile. De minuit à cinq heures du matin, la mesure sera remplacée par une interdiction de rassemblement dans l’espace public de plus de trois personnes (hors enfants jusqu’à 12 ans accomplis ; et hors ménages plus importants que trois personnes).

Néanmoins, à Bruxelles, on connaîtra ce vendredi une situation quelque peu surréaliste, avec un couvre-feu régional débutant à 22 heures, comme prévu, mais prenant fin à minuit selon les directives fédérales.

▶ Article | Ce vendredi soir, le couvre-feu bruxellois durera.. deux heures seulement

Bulle en intérieur

En intérieur, chaque ménage pourra désormais recevoir deux personnes (hors enfants jusqu’à 12 ans accomplis, à condition que ces enfants fassent partie du même ménage) en même temps chez soi ou dans un hébergement touristique.

Néanmoins, les mesures et la distanciation doivent être respectées avec les invités, sauf avec le contact rapproché.

Mesures spécifiques à Bruxelles

Pour Bruxelles, le cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort (PS), a indiqué plus tôt, au terme d’un Conseil régional de sécurité bruxellois (CORES) que les mesures dans les capitales seront alignées avec celles prises au fédéral.

Au couvre-feu se substitue, comme dit plus haut, une interdiction de rassemblement à plus de trois personnes, mais aussi une interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique à partir de 22 heures, heure de fermeture de l’Horeca (et non plus tout le temps comme aujourd’hui).

Enfin, à Bruxelles, le port du masque reste, pour l’instant, obligatoire partout dans l’espace public.

Les mesures supplémentaires en Région bruxelloise du 8 mai au 30 juin 👇 Bijkomende maatregelen in het Brussels Gewest vanaf 8 mei tot 30 juni 👇#covid19 #covid19be #Bruxelles #Brussel pic.twitter.com/WpAf96S7im — Rudi Vervoort (@rudivervoort) May 7, 2021

Autres mesures

Parmi les autres vigueur qui rentreront en vigueur ce samedi, les mariages et cultes pourront désormais réunir un maximum de cinquante personnes (sans compter les enfants jusqu’à 12 ans accomplis, l’officier de l’état civil et le ministre du culte). Même situation pour l’exercice collectif de l’assistance morale non-confessionnelle et les activités d’une association philosophie non-confessionnelle.

▶ Reportage | Rassemblements de cinquante personnes à l’extérieur : les mariages en plein air vont-ils se généraliser à Bruxelles ?

Les parties extérieures des parcs d’attractions peuvent rouvrir, tout comme les brocantes et marchés aux puces.

Toutes les mesures sont prolongées jusqu’au 30 juin inclus, comme l’obligation du télétravail par exemple.

ArBr avec Belga – Photo : Belga