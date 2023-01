Coupe du monde de hockey : les Red Lions arrachent le partage contre l’Allemagne

Menée au score, la Belgique a arraché le partage 2-2 contre l’Allemagne pour son deuxième match du groupe B de la Coupe du monde de hockey mardi à Bhubaneswar en Inde.

Dans le premier quart-temps, les Red Lions ont concrétisé leur domination avec un but de Cédric Charlier (10e, 0-1) mais l’Allemagne a réagi dans le deuxième quart-temps et égalisé via Niklas Wellen 1-1 (23e, 1-1). En difficulté, la Belgique s’est retrouvé menée à sept minutes du terme après un stroke converti par Tom Grambusch (53e, 2-1). Les Red Lions ont ensuite profité de leur supériorité numérique pour arracher un point via Victor Wegnez (55e, 2-2).

Au classement, la Belgique et l’Allemagne comptent chacune 4 points mais les Belges occupent la 1re place grâce à une meilleure différence de but. La Corée du Sud, qui a battu le Japon 2-1, est 3e avec 3 points devant les Japonais (0 pt). Les Red Lions auront l’occasion de valider la première place du groupe et éviter les cross-overs lors du match contre le Japon vendredi à 12h30 heure belge.

► Lire aussi | Coupe du monde de hockey : les Red Lions débutent par une large victoire

Belga – Photo : Belga