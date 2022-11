Coupe de Belgique : l’Union ne fait qu’une bouchée de Cappellen et poursuit l’aventure

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 1-7 à Cappellen pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, mercredi soir.

L’Union a pulverisé Cappellen, pensionnaire de D2 amateurs, 1-7.

Après avoir concédé le but d’ouverture d’El Madani (28e), l’Union n’a fait qu’une bouchée de Cappellen avec un doublé d’Adingra (40e et 69e), un doublé d’El Azzouzi (52e et 57e) et un autre de Nilsson (62e et 73e), avant le dernier but de Puertas (83e).

Mardi, le Standard, Seraing, Oud-Heverlee Louvain et Deinze avaient déjà décroché leur ticket pour les huitièmes de finale.

Mercredi soir, avec l’Union, le Cercle, Malines, Zulte Waregem et Ostende, quatre autres équipes les rejoindront avant les trois dernières rencontres des seizièmes de finale, jeudi.

Belga – Photo: Belga/Dirk Waem