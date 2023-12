Coupe de Belgique : deux clubs bruxellois se qualifient pour les quarts de finale

L’Union Saint-Gilloise a battu 0-2 Beveren, jeudi soir au Freethiel de Beveren en huitième de finale et le Sporting d’Anderlecht a remporté 2-0 face au Standard de Liège au Lotto Park. Retour sur ces deux matchs.

Profitant de deux buts contre son camp de l’équipe waeslandiennes, dans les derniers instants du match, l’Union s’est qualifiée pour les quarts de finale.

En première mi-temps, même si Saint-Gilles a eu la possession du ballon, c’est Beveren qui s’est procuré les occasions. Goduine Koyalipou a d’abord repris un centre de la tête mais Ross Sykes était présent pour dégager sur sa ligne (6e). Sur un contre éclair, Koyalipou a encore hérité du ballon mais a tiré au-dessus (21e). L’Union a une nouvelle fois tremblé sur un coup-franc a priori indirect de Bryan Gonçalves (35e), que personne n’a repris mais qui a frôlé le poteau.

À son tour, l’Union a touché le poteau au retour des vestiaires sur une frappe de Dennis Eckert (49e) avant que Koyalipou n’envoie lui aussi une frappe en retourné acrobatique sur le montant (70e). Alors qu’on se dirigeait vers une prolongation, Sheldon Bateau a ouvert le score contre son camp à la suite d’un centre de Guillaume François (90e+3).

Deux minutes plus tard, Beveren a de nouveau marqué contre son camp, Koyalipou contrant un coup-franc de Mohammed Amoura (90e+5). L’Union est la septième équipe qualifiée pour les quarts après le RWDM, OHL, Ostende, La Gantoise, l’Antwerp et le Club de Bruges. Le dernier huitième de finale, débuté à20h30, oppose Anderlecht et le Standard. Le tirage au sort des quarts et demi-finales aura lieu vendredi à 18 heures.

Le Standard éliminé

Le Sporting d’Anderlecht a remporté 2-0 le dernier huitième de finale de Coupe de Belgique de football qui l’opposait au Standard de Liège, jeudi soir au Lotto Park. Des buts de Mario Stroeykens (31e) et Anders Dreyer (51e) ont permis aux Mauves de se qualifier pour les quarts de finale.

En difficulté face au bloc haut du Standard, Anderlecht s’en est remis au jeu long. Killian Sardella a lancé Stroeykens dans la profondeur et le jeune offensif a contrôlé en pleine course puis s’est mis en position et ouvrir le score de l’extérieur de la surface (31e, 1-0).

Les premières bonnes situations liégeoises sont arrivées avant la pause avec un tir d’Isaac Price (45e) au-dessus et une belle frappe croisée d’Aiden O’Neill, qui a manqué le cadre de peu (45e+2). En seconde période, Anderlecht a fait le break grâce notamment au bon pressing de Yari Verschaeren, titulaire pour la première fois depuis sa blessure aux ligaments croisés en mars.

Il a permis à Kasper Dolberg de récupérer le ballon et vite le transmettre à Dreyer, qui a parfaitement croisé sa tentative du gauche (51e, 2-0). Hayao Kawabe aurait pu réduire le score mais a frappé sur le poteau (58e). Les Liégeois se sont retrouvés en infériorité numérique juste avant l’heure de jeu, Price taclant irrégulièrement Moussa N’Diaye (59e). Les actions tranchantes ont été plus rares par la suite. Le match a dû être interrompu (87e) à cause de jets de projectiles sur la pelouse venus des supporters liégeois.

Il a finalement repris environ un quart d’heure plus tard, le chronomètre redémarrant à la 85e minute. Mauves et Rouches se retrouveront dès dimanche, toujours au Lotto Park, pour la 17e journée de Jupiler Pro League. À l’aller, le Standard l’avait emporté 3-2 à Sclessin, une des deux défaites d’Anderlecht en championnat.

Belga