Coup d’envoi de l’édition 2023 de Couleur Café au parc Osseghem

Le festival bruxellois de musiques du monde Couleur Café a ouvert ses portes au grand public vendredi vers 14h00, dans le parc d’Osseghem, sur le plateau du Heysel, et ce, pour trois jours de concerts et festivités. Quelque 21.000 festivaliers sont attendus chaque jour, soit près de 65.000 sur l’entièreté du week-end. “La vente des tickets se déroule très bien”, selon Dennis Corbesier, porte-parole de Couleur Café.

Plusieurs artistes et groupes se produiront sur scène ce vendredi, tels que Thundercat, Earl Sweatshirt, Echt! ou encore Roméo Elvis. Samedi et dimanche, les podiums verront défiler Nidia, Jazz Brak, Lander & Adriaan, Kin’gongolo Kiniatia, ISHA, Joey Bada$$ ou encore Flohio.

Au total, le festival compte six scènes différentes, disséminées dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium : le red stage, le green stage, The Fox, le black stage, le dub stage et La Plancha. Le festival est ouvert à tous les âges et sa programmation fait depuis longtemps partie intégrante de la saison estivale bruxelloise.

En marge du festival CORE, qui a ouvert la saison à la fin du mois de mai, des critiques s’étaient élevées pour dénoncer l’utilisation abusive du parc d’Osseghem, qui ne pouvait absorber l’organisation de plusieurs festivals tels que Couleur Café ou dans une moindre mesure Brosella. Pour protéger le parc face à l’affluence des milliers de festivaliers, Couleur Café a pris des mesures. Une Ecoteam a été mise sur pied. Les arbres du parc sont protégés pour être préservés et des géotextiles sont utilisés à certains endroits pour ne pas endommager l’herbe. Par ailleurs, 18.000 cendriers portatifs sont prévus pour recueillir les mégots des festivaliers. Enfin, les déchets seront triés durant le festival.

Aux différents bars de Couleur Café 2023, les boissons seront servies dans des gobelets réutilisables Rekwup. “C’est un grand pas vers un festival plus durable. Outre le fait qu’ils sont plus respectueux de l’environnement, ils produisent moins de déchets et nécessitent moins de travaux de nettoyage”, selon l’organisation du festival. Chaque festivalier reçoit un éco-jeton en entrant dans l’enceinte du festival. Ce jeton peut être échangé contre un gobelet.

“On a vraiment hâte d’y être et la météo de ce week-end est idéale pour un festival”, selon M. Corbesier. “La vente des tickets se déroule également très bien. Le festival est déjà complet le samedi et les billets pour le vendredi et le dimanche sont également presque épuisés.” Il n’y a pas eu de modification du line-up annoncé. Seul Blackwave démarrera quinze minutes plus tôt que prévu vendredi.

Avec Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Gilles Joinau, Karim Fahim et Hugo Moriamé.