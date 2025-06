Coup de boost inespéré pour le secteur du livre francophone : il est à nouveau subsidié

Le secteur du livre belge francophone est à nouveau subsidié, et selon des barèmes radicalement améliorés, rapporte Le Soir jeudi.

Historiquement très peu subventionnés, les auteurs et autrices, les libraires et maisons d’édition de Belgique francophone vont bénéficier de nouvelles conditions d’aide. Pour nombre d’entre eux, les subventions ponctuelles disponibles ont simplement doublé, et les conventions pluriannuelles, plus généreuses, sont désormais indexées, selon un arrêté d’exécution publié au Moniteur le 3 juin et d’application immédiate.

Les bourses d’écriture sont purement doublées pour les auteurs et autrices. Pour les libraires, le coût d’un abonnement à une base de données bibliographiques est dorénavant entièrement subventionné, et les animations en librairie bénéficient d’une aide double de ce qui était octroyé auparavant.

Les éditeurs, eux aussi, ont des raisons de se réjouir : non seulement le subventionnement de la production de livres est singulièrement augmenté pour chaque volume, mais surtout les frais fixes de la structure éditoriale sont désormais aussi pris en compte.

Par ailleurs, l’arrêté oblige les éditeurs conventionnés à payer aux auteurs un “à-valoir” (une avance sur droits d’auteur), de 250 à 500 euros selon les types de publication.

La ministre de la Culture Élisabeth Degryse (Les Engagés) tient donc les promesses de sa déclaration politique et soutient de façon importante la filière du livre. Ces mesures d’exécution pèseront 1.749.000 euros/an, dont 550.000 euros/an pour la seule revalorisation des aides accordées aux éditeurs conventionnés.

Belga