Couleur Café renforce ses mesures face à la chaleur attendue ce week-end

Face aux fortes chaleurs annoncées ce week-end, le festival Couleur Café renforce ses mesures de prévention afin d’assurer la sécurité et le confort des festivaliers, a indiqué jeudi l’organisation à Belga.

Des points d’eau potable supplémentaires, des zones d’ombre et des espaces de rafraîchissement seront mis à disposition sur le site. Une attention particulière sera portée aux personnes les plus vulnérables aux températures élevées, notamment les personnes âgées, celles souffrant de problèmes de santé ainsi que les festivaliers exposés longtemps au soleil.

“En période de forte chaleur, notre priorité est d’être présents avant tout pour les personnes qui en ont le plus besoin“, souligne l’organisation.

Les organisateurs invitent les festivaliers attendus vendredi, samedi et dimanche à Bruxelles à faire preuve d’une vigilance accrue. Ils leur recommandent de boire régulièrement de l’eau, de rechercher fréquemment des endroits frais et de rester attentifs aux signes de déshydratation ou de surchauffe.

Couleur Café encourage également les visiteurs à venir avec une gourde et de la crème solaire, ainsi qu’à profiter des zones d’ombre aménagées sur le site. Des points d’eau potable gratuits seront accessibles durant tout le festival.

Belga