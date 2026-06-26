Couleur Café: quelles solutions pour protéger les festivaliers de la chaleur ?

Soleil de plomb sur le camping et brumisateurs en renfort: les festivaliers ont dû s’adapter dès leur arrivée sur le site de Couleur Café.

Avec des températures qui pourraient frôler les 40 degrés ce week-end à Bruxelles, et des risques d’orage, l’organisation a été renforcée pour faire face à la chaleur.

Sur le site, des points d’eau gratuits sont accessibles partout, plusieurs brumisateurs ont été installés, et les équipes de secours, dont la Croix-Rouge, ont été renforcées pour tout le week-end. Les organisateurs restent par ailleurs en contact direct avec l’IRM. Pour l’instant, le festival est maintenu.

■ Reportage de Claire Vermeulen, Charles Carpreau et Stéphanie Mira