Face à la situation sanitaire, les autorités désactivent l’application Coronalert

On en a beaucoup parlé durant le confinement et en pleine crise sanitaire… L’application Coronalert va finalement s’arrêter après deux ans d’utilisation.

L’application servait avant tout de savoir – et d’avertir – si on avait été en contact avec une ou plusieurs personnes positives au Covid-19.

Au total, l’application a été téléchargée sur près de 4 millions d’appareils, relevait en aout dernier le professeur Bart Preneel (KU Leuven) dans la presse flamande.

Mais vu la situation sanitaire actuelle, les autorités ont décidé de désactiver l’application. “Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, l’application Coronalert n’est plus mise à jour et sera supprimée du Play Store et de l’Appstore. Veuillez supprimer l’application“, a écrit le compte Twitter de Coronalert.

Considering the improved sanitary situation, the #coronalert app is no longer being updated, and will be removed from the Play Store and Appstore. Please delete the application

— coronalert.be (@CoronalertBe) November 8, 2022