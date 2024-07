Construction d’une école européenne à Neder-Over-Hembeek : le marché public est lancé

La Régie des Bâtiments vient de publier un marché public pour la conception, la construction, le financement et l’entretien d’une 5ème école européenne à Bruxelles pouvant accueillir 3000 élèves à Neder-Over-Heembeek, sur un terrain appartenant à l’État belge situé à côté de l’Hôpital militaire.

Les travaux devraient débuter en 2028 pour une mise à disposition d’ici la rentrée 2030.

“Bruxelles a l’honneur d’être capitale de l’Europe et d’accueillir ses institutions. La Belgique est l’un des 6 pays à proposer aux agents des institutions européennes de scolariser leurs enfants dans des établissements d’enseignement officiel créés conjointement par l’Union européenne et le gouvernement belge. Ainsi, de la maternelle au secondaire, les enfants peuvent bénéficier d’un enseignement multilingue, en partie dans leur langue maternelle. La prochaine école européenne reflètera la volonté de créer une société curieuse et respectueuse de l’autre ; nous serons attentifs à ce qu’elle offre un cadre serein d’apprentissage pour les élèves et pour le corps enseignan”, commente Mathieu Michel, secrétaire d’État sortant, chargé de la Régie des Bâtiments.

Cette nouvelle école européenne sera construite via une procédure DBFM (Design, Build, Finance et Maintain). Il s’agit d’un partenariat public-privé, où la Régie des Bâtiments recherche un partenaire privé qui prend à son compte la conception, la construction, le financement et l’entretien du complexe.

