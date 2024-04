Constance Adonis : ” Le système décourage les petites listes”

Le parti de défense des droits des animaux, Dier animal, se présentera bien aux élections régionales du 9 juin prochain et espère pouvoir également avoir une liste pour le scrutin européen. Seul obstacle : l’obtention de signatures.

Le parti Dier animal pourra déposer une liste au collège francophone pour le parlement bruxellois. Il espère pouvoir aussi le faire du côté néerlandophone, à Anvers et dans le Hainaut et ainsi qu’au niveau européen. “Nous sommes un parti avec de la compassion et de l’empathie pour tout le vivant. Nous ne sommes pas là que pour la stérilisation des chats, explique sa présidente Constance Adonis. Nous devons prendre maintenant en charge les élevages intensifs et l’abattage sans étourdissement. Les pratiques actuelles sont tellement cruelles que nous ne pouvons plus laisser faire ça. Tout ce qui touche aux animaux à une conséquence sur nous et sur la planète.”

Pour pouvoir déposer une liste, il faut obtenir soit la signature d’anciens députés, soit celles des citoyens. “Du côté francophone, les députés ont signé, mais du côté néerlandophone, aucun n’a voulu nous soutenir. Nous cherchons donc les signatures des citoyens et c’est un problème, car le système de vérification de l’identité ne fonctionne pas. Il faut 500 signatures par liste pour la Région et 5.000 pour les Européennes. C’est très dur. Nous avons vraiment le sentiment que cela est volontaire pour décourager les petites listes.”

Constance Adonis sera tête de liste pour la Région bruxelloise.

■ Interview de Constance Adonis, présidente de Dier animal par Fabrice Grosfilley